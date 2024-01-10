Єврокомісія хоче підвищити явку молоді на виборах до Європарламенту — за допомогою Тейлор Свіфт

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Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас хоче підвищити явку молоді на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться в червні 2024 року. Він вважає, що з цим впорається лише представник молоді, і пропонує залучити американську співачку Тейлор Свіфт.

Про це пише Politico.

«Ніхто не може залучити молодь краще, ніж молоді люди. Саме молоді зможуть залучити молодь до участі більше, ніж члени Європейської комісії», — сказав Схінас на пресконференції.

Він висловив сподівання, що хтось із команди Тейлор Свіфт слідкує за пресконференцією і передасть співачці його слова.

Напередодні виборів до Європарламенту Свіфт якраз приїде в Європу, адже розпочнеться європейська частина її світового туру The Eras Tour. У День Європи, 9 травня, співачка дасть концерт у Парижі.

У вересні минулого року співачка вже просила своїх американських слухачів зареєструватися на платформі для голосування Vote.org. За кілька годин платформа повідомила, що після публікації Свіфт на ній зареєструвалися понад 35 тисяч користувачів.

Схінас сподівається, що такий досвід співачки допоможе збільшити частку виборців і до Європейського парламенту, адже на минулих виборах явка була історично низькою. Він переконує, що саме голоси молодих виборців є вирішальними для демократії.