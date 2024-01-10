Суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду. У нього є російське громадянство
- Автор:
- Софія Телішевська
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Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова про поновлення на посаді судді.
Йому також виплатять зарплату «за час вимушеного прогулу», повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» з зали суду.
У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду. У 2022 році в судді знайшли російське громадянство, цю інформацію підтвердила й СБУ.
- 15 вересня 2022 року проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава для заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 3 жовтня 2022 року СБУ підтвердила наявність російського паспорта у Львова, а Верховний суд виключив його зі свого штату.
- 21 вересня 2022 року НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира в російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.