Джерела «Бабеля»: Українські хакери зламали сервери московського інтернет-провайдера «М9ком» — це помста за атаку на «Київстар»

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Українські хакери з угруповання Blackjack ламали московського інтернет-провайдера «М9ком» і знесли його сервери. Це помста за кібератаку на оператора «Київстар».

Про це «Бабелю» повідомили джерела.

Хакери видалили 20 терабайт даних — офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо. Частина жителів Москви залишилась без інтернету та телебачення.

Окрім цього, хакери виклали у мережу дані з поштового сервера і клієнтських баз компанії. Їх можуть переглянути усі охочі, але для цього потрібен браузер TOR. Саму ж атаку хакери назвали «розминочною», будуть і подальші акції.

Що відбувалося з «Київстаром»

12 грудня оператор «Київстар» зазнав масштабної хакерської атаки, через що в абонентів зникли звʼязок та інтернет. Відповідальність за атаку взяло на себе російське угруповання «Солнцепек». У СБУ заявили, що воно повʼязане з російським Головним розвідувальним управлінням. СБУ почала розслідування за вісьмома статтями, серед яких диверсія і держзрада.

Гендиректор «Київстару» Олександр Комаров заявив, що хакерська атака була дуже потужною. Частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована. Частково хакери досягли мети.

13 грудня абонентам «Київстару» заблокували доступ до нацроумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі. Труднощі були і в роботі банківської системи, зокрема в роботі POS-терміналів.

У той же день президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис одного зі співробітників. За словами Олександра Комарова, ця атака «не питання технологій», а того, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно, наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працюють соціальні інженери».

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги в Україні та за кордоном. Також «Київстар» скасував наступну плату за тарифом для деяких користувачів.

22 грудня Комаров розповів, що хакери зруйнували 40% інфраструктури «Київстару». Найбільший удар був по віртуальному прошарку мережі. Він додав, що атака була доволі унікальною. У відновлювальній операції задіяли близько тисячі людей.