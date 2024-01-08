Суд скасував арешт на майно екскікбоксера Ендрю Тейта. Його звинувачують у торгівлі людьми і зґвалтуванні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Бухарестський апеляційний суд у Румунії скасував арешт на майно колишнього кікбоксера Ендрю Тейта, якому висунули звинувачення у торгівлі людьми, зґвалтуванні та створенні злочинної групи.
Про це пише Sky News.
У січні 2023 року прокуратура заявила про аршет 15 суперкарів і понад десяти об’єктів нерухомості, що належали підозрюваним Ендрю Тейту та його брату Трістану, щоб запобігти продажу чи приховуванню активів. Також конфіскували 14 дизайнерських годинників, два злитки та готівку. На той час усе це майно коштувало €3,6 мільйона.
Раніше планували, що ці гроші можуть використати для компенсації жертвам і для оплати розслідування, якщо провину братів доведуть.
Тепер Тейт матиме доступ до своїх активів. Це сталося після того, як у серпні 2023 року він виграв апеляцію про звільнення з-під домашнього арешту в очікуванні суду, дата якого ще не визначена.
- Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес веб-камер», який назвав «розвагою для дорослих». Відомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.
- 27 грудня Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti та вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.
- Тейта вперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його разом з братом тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт. Обох звинувачують не тільки у зґвалтуванні та торгівлі людьми, а й у тому, що вони обманом використовували сімох жінок для сексуальної експлуатації за обіцянки стосунків або шлюбу.