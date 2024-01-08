Ізраїль перейшов до «менш інтенсивної фази» війни проти ХАМАС у секторі Гази
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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IDF
Армія Ізраїлю перейшла до «менш інтенсивної фази» війни проти терористичного руху ХАМАС у секторі Гази, зокрема скоротить кількість наземних сил у секторі та авіаударів по палестинській території.
Про це в інтервʼю The New York Times заявив представник ЦАХАЛ адмірал Даніель Хагарі.
«Фаза війни змінилася, але це буде перехід без урочистостей, справа не в драматичних оголошеннях», — заявив Хагарі.
Крім того, Ізраїль доправлятиме в сектор Гази гуманітарну допомогу і намети для тих палестинців, чиї будинки зруйнували. За даними ООН, 85% населення сектора (1,9 мільйона людей) стали вимушеними переселенцями. Також Хагарі відкинув звинувачення в геноциді в секторі Гази й додав, що Ізраїль вжив усіх запобіжних заходів, щоб уникнути смерті цивільних.
Хагарі зазначив, що в гибелі цивільного населення в секторі Гази винен ХАМАС, який розмістив у цивільних районах військову інфраструктуру. За три місяці війни в секторі Гази загинули понад 22 тисячі людей (понад 1% населення) і отримали поранення понад 57 тисяч, стверджує підконтрольний ХАМАС місцевий МОЗ. Серед загиблих — 142 співробітники ООН і 79 журналістів.
Хагарі заявив, що Ізраїль далі скорочуватиме кількість військ у Газі. Тепер ЦАХАЛ зосереджений на ліквідації бойовиків у центральній і південній частинах Гази.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, вбили сотні мирних жителів і захопили заручників. Ізраїль у відповідь почав контртерористичну операцію, а пізніше наземну операцію у секторі Гази.
- 1 січня ЦАХАЛ розпочав виведення пʼяти бригад із сектора Гази, щоб адаптувати бойові методи до кожного району.
- 7 січня Ізраїль заявив, що повністю ліквідувала «військову структуру» бойовиків ХАМАС на півночі сектора Гази. Для цього знадобилося три місяці.