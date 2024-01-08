Стрічка про світовий тур Тейлор Свіфт The Eras Tour стала найкасовішим концертним фільмом усіх часів

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Стрічка Тейлор Свіфт The Eras Tour стала найкасовішим концертним фільмом усіх часів, випередивши «Майкл Джексон: Ось і все» 2009 року.

Про це пише Variety.

Фільм The Eras Tour заробив понад $261,6 мільйона у всьому світі. Натомість фільм про Майкла Джексона зібрав у світовому прокаті $261,2 мільйона.

Одразу після виходу на екрани в жовтні 2023 року фільм The Eras Tour зібрав $92,8 мільйона в Північній Америці та $30,7 мільйона за кордоном. Це найбільша премʼєра для концертного фільму — він перевищив збори фільму «Джастін Бібер», який у 2011 році зібрав $73 мільйони.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт The Eras став найкасовішим в історії. Дохід від нього вперше у світі перевищив мільярд доларів. Він розпочався у березні 2023 року і має завершитися у грудні 2024 року, після 151 концерту по всьому світу.