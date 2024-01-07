Терорист Андерс Брейвік подає до суду на Норвегію. Він скаржиться на порушення прав

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Засуджений за вбивство 77 людей в Осло у 2011 році норвезький правий екстреміст і терорист Андерс Брейвік подає до суду на державу Норвегія через порушення його прав людини.

Про це пише Associated Press.

Андерс Брейвік, який взяв собі у 2017 році імʼя Фьотольф Хансен, заявив через свого адвоката, що його одиночне увʼязнення з моменту арешту у 2012 році прирівнюється до нелюдського поводження відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Адвокат Ойстейн Сторрвік стверджує, що через умови утримання Брейвік позбавлений бодай якихось стосунків з ким-небудь із зовнішнього світу. Також він каже, що заборона його клієнту надсилати листи є ще одним порушенням його людських прав.

AP пише, що Брейвіка наразі утримують у двоповерховому комплексі. Там є кухня, їдальня, телевізійна кімната — з Xbox, кількома кріслами та чорно-білим зображенням Ейфелевої вежі на стіні. Він також має фітнес-зал з біговою доріжкою і гребним тренажером. Пенітенціарна система Норвегії відома тим, що створює комфорт для увʼязнених, оскільки побудована на принципі «реабілітації» і перевиховання злочинців, а не на принципі покарання і відплати, як у більшості країн.

Брейвік подібний позов уже подавав у 2016 році. Тоді його прийняли, але пізніше скасували в суді вищої інстанції. Потім скаргу відхилили і в Європейському суді з прав людини. Ще раз про плани позиватися за порушення його прав він заявляв у 2020 році. Тоді терорист казав, що його тримають у нелюдських умовах.

У 2022 році терорист просив суд про дострокове звільнення, але йому відмовили.