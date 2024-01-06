Зеленський закликав ЄС передати Україні заморожені російські активи

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Пресслужба Володимира Зеленського

Росії «байдуже на людські життя, але не на власні гроші, втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста», — зазначив президент України Володимир Зеленський, закликаючи ЄС передати Україні заморожені російські активи. Ідеться про $300 мільярдів.

Усі кошти «повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло», наголосив президент.

«Російські еліти відчують справжню силу міжнародної спільноти й побачать, що світ сильніший за терор», — додав Зеленський.

За словами президента, «рішення про використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі».

«Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство G7», — додав президент.