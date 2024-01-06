Зеленський закликав ЄС передати Україні заморожені російські активи
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Володимира Зеленського
Росії «байдуже на людські життя, але не на власні гроші, втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста», — зазначив президент України Володимир Зеленський, закликаючи ЄС передати Україні заморожені російські активи. Ідеться про $300 мільярдів.
Усі кошти «повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло», наголосив президент.
«Російські еліти відчують справжню силу міжнародної спільноти й побачать, що світ сильніший за терор», — додав Зеленський.
За словами президента, «рішення про використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі».
«Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство G7», — додав президент.
- 7 вересня 2023 року у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (приблизно €38 мільйонів). Тим часом лідери ЄС схвалили план передати доходи від заморожених російських активів Україні.