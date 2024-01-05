Уряд Непалу заборонив своїм громадянам шукати роботу в росії та Україні через ризик вербування на війну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їхати на заробітки в Україну чи росію через ризик бути завербованими на війну. Уряд припинив видадавати дозволи на виїзд у ці країни.
Про це пише Associated Press.
Щороку десятки тисяч непальців виїжджають за кордон у пошуках роботи, для цього вони повинні отримати дозвіл від органів Міністерства праці, зокрема департаменту з питань працевлаштування за кордоном. Директор цього департаменту Кабірадж Упреті заявив, що відомство знає про факти вербування непальців до російської армії та їхньої участі в боях. Щонайменше десять громадян гірської республіки загинули в боях, а четверо перебувають у полоні на території України.
Уряд перевіряв дані про непальців у лавах українських військ, але не знайшов цьому жодних підтверджень.
- 4 грудня 2023 року журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео допиту полоненого непальця. 22-річний чоловік розповів, що в нього закінчилася віза і він нібито не міг платити за навчання, тому пішов у російське військо. Йому пообіцяли 195 тисяч рублів (77 тисяч гривень), проте заплатили лише 4 тисячі (1 589 грн).
- Уже 5 грудня уряд Непалу вимагав від росії припинити вербовку і повернути з війська до 200 непальців, які задіяні у війні проти України. Також уряд вимагає повернути тіла шістьох загиблих у боях громадян і намагається домовитися з Україною про видачу одного полоненого.
- Наступного дня, 6 грудня, у Непалі поліція затримала десятьох підозрюваних у вербуванні місцевих до російської армії. Слідство вважає, що вони за $9 тисяч видавали молодим непальцям туристичні візи, а ті після прибуття в рф потрапляли до окупаційних військ.