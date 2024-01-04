WSJ: Іран може поставити росії балістичні ракети вже цієї весни

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МЗС Росії

Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану — поставка може відбутися цієї весни.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед американських посадовців.

Плани Москви викликали глибоке занепокоєння в адміністрації Байдена. Переговори росіян про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірані активно просуваються, а нову військову допомогу для України ухвалити не так просто, бо Конгрес не схвалив додаткове фінансування до кінця 2023 року.

Поставити іранські ракети можуть вже цієї весни, якщо закупівлю продовжать, але офіційні особи США не вірять, що угода завершена.

Американські офіційні особи заявили, що бажання Москви придбати іранські ракети стало очевидним у середині грудня, коли російська делегація відвідала іранський полігон, де ознайомилася з балістичними ракетами і повʼязаним з ними обладнанням. Ракети, зокрема малої дальності Ababil, росіянам представили Повітряно-космічні сили «Корпусу вартових ісламської революції Ірану» (КВІР).

Цей візит, який раніше не розголошувався, відбувся після вересневого візиту міністра оборони росії Сергія Шойгу до штаб-квартири Повітряно-космічних сил КВІР в Тегерані. За словами американських посадовців, під час цього візиту Шойгу оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем. Він також зустрівся з генерал-майором Мохаммадом Багері, начальником штабу Збройних сил Ірану, і похвалився, що російсько-іранські відносини виходять на новий рівень.

Іранські ракети можуть стати доповненням до нещодавніх придбань росії, якавже отримує пускові установки балістичних ракет і балістичні ракети з Північної Кореї.