Сапери за минулий рік розмінували 343 км² території України. За площею це два Ліхтенштейни

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Олексій Ковальов / «Бабель»

Нині Україна одна з найбільш замінованих країн світу. Сапери поступово розміновують деокуповану територію — за 2023 рік вони очистили 343 квадратних кілометри .

Про це йдеться в матеріалі «Бабеля» про вісім важливих цифр року.

«Бабель»

За рік сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили та знищили 150 297 вибухонебезпечних предметів, у тому числі — 982 авіаційні бомби. Найбільше роботи було на Харківщині.

А групи розмінування Нацгвардії знешкодили ще близько 11 тисяч вибухівки. Для цього вони обстежили 591 км доріг і ліній електропередач. Це — майже відстань між Києвом та Ізюмом.