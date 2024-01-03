Програма «єВідновлення»: перша родина скористалася сертифікатом на отримання нового житла замість зруйнованого
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Перша українська родина реалізувала житловий сертифікат у межах програми «єВідновлення». Родина з Гостомелю, що втратила житло через вторгнення росіян, найближчого місяця переїжджає до нового в Бучі на Київщині.
Про це повідомили міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.
«Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка вирішила повернутися в Україну з евакуації», — зауважив Кубраков.
За його словами, загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1 826 житлових сертифікатів. Понад 400 родин уже забронювали кошти для купівлі нового житла, тобто визначилися з нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу.
Щоб отримати сертифікат, потрібно подати заяву через застосунок «Дія». Після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат — сповіщення про нього прийде в «Дію». За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість.
Також через «єВідновлення» є виплати державної грошової допомоги на ремонти. На термінові ремонти за програмою вже виплатили кошти для 32 тисяч родин на загальну суму 2,4 мільярда гривень. На капітальні — виплатили кошти для 3 тисяч родин на загальну суму 900 мільйонів гривень. Щоб отримати допомогу на ремонт, треба подати повідомлення про пошкоджене майно і заяву на отримання допомоги в «Дію», ЦНАП чи нотаріусу. Далі — отримати рішення комісії місцевої ради про суму компенсації, а потім отримати кошти на відбудову на віртуальну картку або в одному з банків-партнерів програми.
- 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване житло. Нещодавно право отримати компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відремонтували житло власним коштом, а також послуга «єВідновлення» тепер доступна для людей із житлом у спільній власності.
- З грудня українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру. На єдиному порталі державних послуг «Дія» вже працює обмін житлового сертифіката на житло.