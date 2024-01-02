Туреччина не пропустить у Чорне море українські тральщики «Чернігів» і «Черкаси». Причини

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Туреччина не пропустить у Чорне море українські мінні тральщики «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311), які Україні передала Британія.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини.

Там нагадали, що країна закрила Босфор і Дарданелли для всіх військових кораблів воюючих сторін, як це й передбачає Конвенція Монтре.

Нещодавно в медіа розповсюдилася інформація, що «подаровані Україні Сполученим Королівством мінно-пошукові кораблі пропустили через турецькі протоки до Чорного моря». Це неправда.

Кораблі «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311) не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря, поки триватиме російсько-українська війна.