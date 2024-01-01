Верховний суд Ізраїлю анулював поправку про судову реформу уряду Нетаньягу

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховний суд Ізраїлю анулював поправку про судову реформу Біньяміна Нетаньягу, яка обмежувала можливість суддів скасовувати рішення та призначення уряду.

Про це повідомив The Jerusalem Post.

За ануляцію проголосували вісім суддів, а проти — сім.

Метою судової реформи було обмежити повноваження Верховного суду, який в Ізраїлі, що не має Конституції, виконує функції стримування виконавчої та законодавчої влади.

Поправки передбачали, що будь-яке вето Верховного суду можна подолати простою парламентською більшістю в 61 голос. Іншими словами, правляча коаліція, яка якраз і має більшість крісел у Кнесеті (парламенті), могла завжди обходити заборони судової влади і безперешкодно ухвалювати або скасовувати будь-які закони. Ксенет схвалив судову реформу 24 липня 2023 року.

Чому реформа спричинила конфлікт?

Судова реформа, запропонована міністром юстиції Яривом Левіним, стала однією з найрезонансніших ініціатив нового уряду. Вона обмежувала повноваження Верховного суду щодо законів і рішень уряду, а останньому віддавала контроль за відбором суддів. Отже, більшість у парламенті могла ухвалити закон, навіть якщо суд визнає його антиконституційним. Критики реформи кажуть, що цей крок руйнує ізраїльську систему стримувань і противаг та штовхає її до автократії.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав Нетаньягу досягти компромісу зі своїми політичними опонентами та відтермінувати суперечливу судову реформу, однак уряд все одно представив її в парламенті.

Справа Біньяміна Нетаньягу

Нетаньягу в Ізраїлі звинувачують у шахрайстві, корупції та державній зраді. Якщо суд визнає його винним у корупції, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Максимальне покарання за іншими пунктами обвинувачення становить три роки.

Він звинувачення відкидає, називаючи себе «жертвою полювання на відьом», а необхідність реформи мотивує надмірністю влади судової системи, зокрема нібито втручанням у політичні рішення.

Опоненти Нетаньягу вважають, що премʼєр мотивований особистою неприязню до правової системи та має глибокий конфлікт інтересів. Запропонована судова реформа, на їхню думку, може допомогти Нетаньягу уникнути обвинувального вироку або взагалі призвести до закриття судової справи.