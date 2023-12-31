У Венеції заборонять великі туристичні групи та гучномовці
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Від червня 2024 року у Венеції заборонять гучномовці та туристичні групи на понад 25 людей. Таким чином влада міста намагається зменшити вплив масового туризму.
Про це пише BBC.
Заборону використання гучномовців обґрунтували тим, що вони можуть «спричинити плутанину та заворушення».
У 2019 році місто площею лише 7,6 квадратних кілометра прийняло майже 13 мільйонів туристів. Очікується, що в найближчі роки кількість відвідувачів перевищить рівень туристів до пандемії коронавірусу.
- У 2021 році великим круїзним лайнерам заборонили заходити в історичний центр Венеції через канал Джудекка після того, як судно врізалося в гавань. Критики також стверджували, що кораблі забруднюють навколишнє середовище та розмивають фундаменти.
- На початку цього року Венеція, яка є обʼєктом Світової спадщини ЮНЕСКО, ледве не потрапила до переліку обʼєктів Світової спадщини, що перебувають під загрозою. Надмірний туризм міг створити небезпеку для її чутливої екосистеми, тож влада вирішила впровадити програму туристичного «внеску». Влада Венеції з наступного року стягуватиме €5 з одноденних екскурсантів за вʼїзд до міста в пікові години у вихідні.