В Одесі зросла кількість загиблих від ракетного удару
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Facebook / Одеська ОДА
В Одесі збільшилася кількість загиблих від російського масованого удару по Україні, що стався 29 грудня. У лікарні помер 77-річний чоловік, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Чоловік отримав тяжкі поранення через влучання ворожої ракети по триповерховому будинку в середмісті Одеси. Загалом наразі відомо про пʼятьох загиблих і 32 постраждалих в Одесі.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.
- У Запоріжжі, Києві, а також в Одесі та Дніпрі оголосили жалобу.
- Станом на 30 грудня відомо, що через масований удар росії по Україні 29 грудня загинули щонайменше 39 людей. Загалом постраждали 159 людей.