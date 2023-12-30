Угорщина відмовила Україні в екстрадиції росіянина, підозрюваного в убивстві Аміни Окуєвої
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Саид Исмагилов / Facebook
Угорщина відмовилася видати Україні росіянина Ігора Редькіна, підозрюваного в убивстві доброволиці Аміни Окуєвої.
Про це очільник Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов повідомив «Радіо Свобода».
Зараз уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін переховується в Угорщині. Нєбитов заявив, що українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом щодо Редькіна, але отримала відмову — причиною нібито стала війна в Україні.
Втечу підозрюваного від слідства редакції підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічницею якого працювала Окуєва. За його словами, Редькін зміг залишити Україну в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ минулого року.
- На Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва здійснювали замах двічі. 1 червня 2017 року кілер, який представився французьким журналістом, запросив подружжя на зустріч і відкрив стрілянину по них в автомобілі. Кілер отримав кілька куль у відповідь, а подружжя госпіталізували.
- 30 жовтня 2017 року Осмаєва й Окуєву розстріляли з автоматів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. По авто стріляли з кущів. Осмаєв отримав поранення, а Окуєва загинула.
- Раніше, у 2021 році, суд відпустив з-під варти щонайменше вісім підозрюваних у кількох замовних вбивствах, зокрема й Окуєвої. У деяких фігурантів минули всі терміни утримання під вартою, і їх не продовжили, а інших відправили під домашній арешт.
- У лютому 2021 року Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти групи кілерів (організатор і шість учасників), яких підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої та в замаху на Адама Осмаєва, директора компанії Caparol Україна Павла Заможного у 2016 році, начальника відділу реклами столичного метрополітену Павла Миленького у 2019-му і на бізнесмена Костянтина Хоруженка у 2014-му. Їм загрожує довічне увʼязнення.