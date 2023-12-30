У Києві зростає кількість загиблих від ракетного удару. 1 січне оголошене днем жалоби
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Києві зростає кількість загиблих від ракетного удару по столиці, який стався вранці 29 грудня. Під завалами складського приміщення у Шевченківському районі продовжують діставати тіла.
Як повідомляють мер Віталій Кличко і Київська міська військова адміністрація, кількість загиблих зросла до 16.
«Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці. На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали. 1 січня в Києві буде оголошене Днем жалоби», — заявив мер.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів. Загинули більше ніж 30 людей і понад 160 поранені.
- Вранці 30 грудня зросла кількість загиблих у Запоріжжі — 9. У місті, а також в Одесі та Дніпрі також оголосили жалобу.