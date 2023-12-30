Російські медіа з посиланням на Чорноморський флот повідомили про загибель 74 моряків «Новочеркаська», але згодом видалили новину
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На борту російського великого десантного корабля «Новочеркаськ» через атаку крилатих ракет загинули 74 російських моряки і ще 27 були поранені.
Такі дані з посиланням на відділ інформзабезпечення Чорноморського флоту рф опублікували російські видання «Новости Севастополя» і «Независимое телевидение Севастополя», однак згодом видалили публікації, пише «Радіо Свобода».
У них йшлося, що головком Військово-морських сил росії Микола Євменов запропонував оголосити у Феодосії дводенну жалобу.
Перші орієнтовні втрати на ВДК «Новочеркаськ» називало російське видання Astra. Наступного дня після атаки, 27 грудня, Astra писала про 33 зниклих моряків та 19 поранених. У момент удару на кораблі нібито перебували 77 моряків.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав про знищення екіпажу разом з кораблем. У ВМС ЗСУ також стверджували, що на «Новочеркаську» мав бути екіпаж, оскільки подібні кораблі пустими не стоять навіть у портах. Його кількість оцінювали як близько 80 осіб.
- Уночі 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» у районі Феодосії. Судно повністю затонуло і не підлягає відновленню. Пізніше зʼявилися супутникові знімки порту Феодосії, які свідчать, що окрім корабля «Новочеркаськ», через удар частково затонуло ще одне судно — навчально-тренувальний корабель УТС-150.