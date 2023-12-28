Пакистан скасував святкування Нового року на знак солідарності з Палестиною
- Автор:
- Анна Холоднова
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Виконувач обовʼязків глави уряду Пакистану Анваар-уль-Хак Какар на знак солідарності з палестинцями заборонив організовувати святкування Нового року в країні.
Про це повідомляє Radio Pakistan.
У своєму відеозверненні Какар закликав пакистанців зустріти Новий рік просто і скромно, щоб висловити солідарність із жителями сектора Гази.
Він також додав, що Пакистан відправив дві партії гуманітарної допомоги у сектор Гази. За його словами, найближчим часом відправлять третю партію.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 240 людей вони захопили в заручники і вивезли в сектор Гази. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування ексклаву, а 25 жовтня розпочав наземну операцію, оголосивши метою повне знищення ХАМАС. Операція почалася з боїв за північ сектора. Станом на 24 грудня ЦАХАЛ тримає під контролем північ і майже знищив мережу підземних тунелів.
- Наразі Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активізує наступ проти ХАМАС на півдні сектора Гази. Наразі бої йдуть за місто Хан-Юніс. Ізраїль заявляє, що продовжуватиме наступ на Газу, доки ХАМАС не зазнає поразки.
- За оцінками Організації Обʼєднаних Націй майже 576 тисяч людей у секторі Гази голодують, а ексклав отримує приблизно 10% від необхідної кількості продовольства.
- Президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив ООН у нестачі їжі в ексклаві. За його словами, сектор Гази отримав би втричі більше гуманітарної допомоги, якби ООН виконувала свою роботу належним чином.
- Організація Обʼєднаних Націй 26 грудня призначила координаторку для нагляду за відправленням гуманітарної допомоги в сектор Гази. Нею стала міністр фінансів і віцепремʼєр-міністр Нідерландів Сіґрід Кааґ.