FT: США, Британія, Японія і Канада запропонували G7 план конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів

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Сполучені Штати, Велика Британія, Японія та Канада запропонували іншим країнам G7 підготувати плани конфіскації російських активів.

Про це пише Financial Times.

Західні країни заморозили активи російського центробанку на суму $300 мільярдів.

Відповідно до планів, запропонованих чотирма країнами, «Велика сімка» має створити три робочі групи для вивчення правових основ конфіскації, фактичного способу і ризиків конфіскації, а також можливості передачі конфіскованих активів Україні.

Офіційного рішення на користь конфіскації ще не ухвалили, але у Вашингтоні вважають, що завчасне планування допоможе швидко їх реалізувати в разі узгодження.

Наступна зустріч глав держав G7 відбудеться наприкінці лютого, а конкретний план хочуть узгодити до других роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну — 24 лютого 2024 року, пише FT.

Німеччина, Франція, Італія та ЄС поки що обережно висловлюються щодо конфіскації російських активів. Кілька європейських міністрів наголосили на необхідності збереження таємниці обговорень і ретельному розгляді юридичних деталей.

Італія, яка наступного року головуватиме в G7, стурбована можливою помстою з боку росії через конфіскацію активів. Рим боїться за майбутнє своїх компаній, що працюють у рф. Москва вже заявила, що розірве дипломатичні відносини зі США у відповідь на будь-яку конфіскацію активів.

Хоча США ще публічно не закликали до конфіскації російських активів, посадовці з Вашингтону надіслали своїм колегам у G7 документ, в якому йдеться, що конфіскація активів була б цілком законною та юридично правильною відповіддю на російську агресію.