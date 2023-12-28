У Великій Британії вперше за 50 років дозволять продавати вино у пінтах
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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israelhergon / Pixabay
У Великій Британії знову дозволили продавати вино у пінтах. Пляшки обʼємом 568 мл зʼявляться на полицях супермаркетів, а також у пабах, клубах і ресторанах — це стало можливим після виходу Великої Британії зі складу ЄС.
Про це повідомив британський уряд.
У 2024 році винороби Великої Британії зможуть продавати свою продукцію в пляшках обʼємом 200, 500 та 568 мл. При цьому для бізнесу не буде юридичного зобовʼязання продавати вино у пінтах.
Пляшки вина обʼємом у пінту продавались у Великій Британії до її приєднання до Спільного ринку Європейського Союзу у 1973 році. Їх, як вважають, також полюбляв один із найвідоміших британських премʼєр-міністрів Вінстон Черчилль.
Повернення до пінт, а також до інших імперських мір стало одним із аргументів прихильників виходу Британії з Євросоюзу. Наразі тихе вино не можна продавати у пляшках обʼємом 200 мл, а ігристе — 500 мл. За законом, паби повинні продавати вино в малих (125 мл), середніх (175 мл) або великих (250 мл) склянках.
- Британські піддані проголосували за вихід з Євросоюзу ще влітку 2016 року. Опівночі проти 1 лютого 2020 року Британія покинула ЄС. 24 грудня 2020 року Європейському Союзу і Великій Британії вдалося домовитися про торгову угоду — економічні умови, за якими сторони діятимуть після Brexit. Угода базується на вільній торгівлі з нульовими тарифами та квотами.
- У березні 2023 року Велика Британія та ЄС підписали «Віндзорську угоду» — план ослаблення торгової напруги після Brexit. План спрямували на вирішення багатьох проблем із системою управління Північною Ірландією після Brexit і на те, щоб переконати профспілкових активістів у регіоні повернутися до взаємодії з урядом.