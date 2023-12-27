Польща ліквідує державні медіакомпанії
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Новопризначений міністр культури Польщі Бартломей Сенкевич заявив, що у країні ліквідують державні медіа, пише Gazeta Wyborcza.
«Я вирішив ліквідувати компанії Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA та Польське агентство друку SA. У поточній ситуації такі дії забезпечать продовження діяльності цих компаній, проведуть необхідну реструктуризацію та запобігатимуть звільненню співробітників через відсутність фінансування. Ліквідація будь-якої миті може бути знята власником», — заявив Сенкевич.
Це рішення він пояснив тим, що президент Анджей Дуда наклав вето на законопроект про бюджет. Раніше уряд запланував компенсацію для медіа на 3 мільярди злотих (€693 мільйони). Гроші планували брати з держбюджету.
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