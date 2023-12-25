Генштаб підтвердив знищення двох російських літаків за добу
- Автор:
- Ліза Бровко
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ТАСС / Telegram
За минулу добу росія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34 та багатоцільовий винищувач Су-30СМ. А ще 760 окупантів, 19 танків, 33 артсистеми та інше.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Протягом доби між Силами оборони України та російським військом відбулося 66 бойових зіткнень. Українські військові відбилися на Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.
Також окупанти безуспішно штурмували українські позиції 23 рази на Херсонському напрямку.
У Повітряних силах уточнили, що Су-34 знищили на Донеччині, а Су-30СМ — над Чорним морем.
- Ввечері 24 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на Маріупольському напрямку збили російський бомбардувальник Су-34.
- На початку грудня українські оборонці збили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний, а вже 22 грудня аж три винищувачі-бомбардувальники Су-34 за раз. Їх знищив ЗРК Patriot. Після цього зʼявилися ознаки того, що росія скоротила застосування керованих авіабомб на півдні.