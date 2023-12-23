У Лондоні поліція затримала підозрюваного в крадіжці картини Бенксі

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Sky News

У Лондоні поліція затримала одного підозрюваного в крадіжці нової картини британського вуличного художника Бенксі.

Про це повідомляє Sky News.

«У звʼязку з інцидентом затримано одного чоловіка, підозрюваного в крадіжці та завданні шкоди. Він залишається під вартою», — йдеться в заяві правоохоронців.

Sky News

Дорожний знак з намальованим на ньому трьома безпілотниками викрали двоє чоловіків у цивільному одязі та відвезли в невідомому напрямку. Цей момент потрапив на відео.

Свідки повідомляють, що крадії витратили на демонтаж знаку з малюнком Бенксі «лише хвилину».