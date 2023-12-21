NYT: Адміністрація Байдена підтримує конфіскацію $300 мільярдів російських активів

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Адміністрація президента США Джо Байдена сигналізує союзникам про підтримку конфіскації понад $300 мільярдів активів російського Центрального банку, заморожених у країнах Заходу.

Про це пише газета The New York Times.

Білий дім розпочав термінові переговори із союзниками про використання цих грошей для військової допомоги Україні. Вашингтон тисне на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони підготували стратегію до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Президент Джо Байден ще не підписав стратегію конфіскації, тому що над цим ще тривають активні дискусії. Політики мають визначитися: гроші підуть безпосередньо Києву чи будуть використані на користь України в інший спосіб. А ще: чи можна буде використати кошти тільки на відновлення та поповнення держбюджету, чи витратити їх на військові потреби.

Напередодні Financial Times писала, що США пропонують передати Україні заморожені активи російського Центробанку як «аванс» компенсації за збитки від війни.

Дискусії на тему конфіскації активізувалися, зокрема, через затягування Конгресу США із новою допомогою для України. Це привело до думки, що необхідне альтернативне джерело фінансування.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен запевняла, що без схвалення Конгресу вилучення грошей «не є тим, що дозволяє закон у Сполучених Штатах». Однак нині адміністрація Байдена дивиться на ситуацію «по-новому» і роздумує, чи потрібно їй звертатися до Конгресу за схваленням дозволу на використання заморожених активів.

Більшість заморожених коштів росії зберігається за межами американських інституцій, але в американських доларах. Основна частина зберігається в Європі, зокрема в Швейцарії та Бельгії. Зараз тривають переговори, як отримати доступ до їхніх фондів, а також активів у євро та інших валютах.

Конфіскація $300 мільярдів у суверенної держави стала б безпрецедентним кроком з непередбачуваними правовими та економічними наслідками. Політики й інші фахівці шукають способи, як зробити це відповідно до міжнародного права і внутрішнього законодавства кожної з країн. Окрім того, це буде сигнал таким країнам, як Китай або Саудівська Аравія, що їхні активи в євро чи доларах не захищені.

Хто може передати Україні заморожені активи

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Нещодавно США заморозили ще $8 мільярдів російських активів. Україна розраховує отримати $300—500 мільярдів з таких активів.

7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (приблизно €38 мільйонів). Тим часом лідери ЄС схвалили план передати доходи від заморожених російських активів Україні.