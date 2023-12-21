Україна повернула з окупованих територій ще одного підлітка

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного українця Михайла. Для його повернення в Україну знадобився приблизно місяць.

Про це повідомило Мінреінтеграції.

Михайла допоміг повернути директор Маріупольського фахового будівельного коледжу Антон Білай. Він звернувся до Мінреінтеграції та Громадської спілки «Українська мережа за права дитини».

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Зараз хлопець перебуває у Хмельницькому, там також мешкає його сестра. Його мрія здійснилася, адже починати доросле життя хлопчина мріяв саме у вільній Україні.