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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Unsplash

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7457 про медичний канабіс у другому читанні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 248 народних депутатів.

Ярослав Железняк / Telegram

Далі закон має підписати президент Володимир Зеленський. Якщо це станеться, закон набуде чинності через 6 місяців після його оприлюднення — у другій половині 2024 року.