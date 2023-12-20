NBC: Сі Цзіньпін попередив Байдена про намір Китаю приєднати Тайвань

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час саміту в Сан-Франциско прямо сказав президенту США Джо Байдену, що Пекін має намір приєднати Тайвань.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела.

Сі Цзіньпін попередив Джо Байдена на спільній зустрічі за участі багатьох американських і китайських чиновників, що планує приєднати острів мирним шляхом, а не силовим.

Китайський лідер також згадав публічні прогнози американських військових, які казали, що Сі Цзіньпін планує захопити Тайвань у 2025 або 2027 роках. Він заявив, що ті помиляються, адже він ще не встановив часові межі.

Посадовці з Китаю напередодні саміту попросили, щоб президент США зробив публічну заяву після зустрічі, мовляв, Вашингтон підтримує мету Китаю мирно обʼєднатися з Тайванем, незалежність якого він не визнає. Білий дім відкинув цей запит від Пекіну.

Джерела видання, які знайомі з розмовою між Байденом та Сі, охарактеризували останнього як прямого і відвертого, але не конфронтаційного.

Це викликало занепокоєння у чиновників адміністрації Байдена, що намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм. Хоча Сі Цзіньпін неодноразово казав про приєднання Тайваню, проте зараз, напередодні президентських виборів на острові, Китай виявляє більшу агресію, ніж раніше.

Коли Джо Байден попросив, щоб Китай поважав виборчий процес Тайваню, Сі відповів, що мир — це «все добре», але Китаю потрібно рухатися до врегулювання ситуації.

США дотримуються політики «Єдиного Китаю», визнаючи Пекін єдиним законним урядом Китаю, але водночас підтримують неофіційні відносини з Тайванем, який Пекін вважає своєю територією. Острів залишається одним із найбільш важливих питань у відносинах між Китаєм і Штатами.

Що відбувається між Китаєм і Тайванем?

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни і збільшує оборонний бюджет.

МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.

У листопаді 2023 року The Independent із посиланням на джерело писав, що Сі Цзіньпін пообіцяв Байдену не атакувати Тайвань у «найближчі роки».