Телеканал Al Araby показав відео нібито участі українців у боях у секторі Гази. МЗС України відреагувало

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alarabiya.net

Катарський телеканал Al Araby випустив сюжет про нібито участь українців у боях у секторі Гази на боці Ізраїлю. В основі сюжету — відео з нашоломної камери російськомовного бійця.

У Міністерстві закордонних справ України спростували присутність нібито українських військових у секторі Гази. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Україна не відправляла своїх військових ані в сектор Гази, ані в будь-який інший регіон світу.

«Українська армія захищає свою територію від російської агресії. Можливо, [у відео] Alaraby TV йдеться про громадян Ізраїлю українського чи словʼянського походження, але вони не мають стосунку до української держави», — заявив Ніколенко.

У правому верхньому куті відео видно, що воно взяте з Telegram-каналу з адресою cloudwalkerua. Цей канал веде Віктор Фрідман — уродженець Дніпра, який ще у 2015 році переїхав до Ізраїлю і пройшов там службу в ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю). Судячи з його соцмереж, після вторгнення росії в Україну Фрідман повернувся боронити батьківщину. Він брав участь у боях за Київ, на Харківщині. Фрідман пише, що був бійцем Інтернаціонального легіону, підпорядкованого ГУР.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль усі відео Фрідмана були з Ізраїлю. Там він знову доєднався до ЦАХАЛ. Судячи з усього — він репатріант, громадянин Ізраїлю, тому воює у складі ЦАХАЛ легально.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей вони захопили в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.

24 листопада розпочалося перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. під час семиденного перемирʼя Ізраїль домігся звільнення понад 100 заручників. У полоні на території Гази сьогодні залишаються приблизно 130 ізраїльтян та іноземних громадян.

2 грудня міністр оборони Ізраїлю заявив, що ЦАХАЛ відновлює бойові дії в секторі Гази після того, як переговорну групу в Катарі відправили додому, оскільки переговори про продовження перемирʼя зайшли «в глухий кут». Станом на 20 грудня жорстокі бої тривають у містах Газа і Джабалія. Ізраїльська авіація та артилерія продовжують інтенсивним вогнем знищувати сектор Гази.