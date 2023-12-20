«Київстар» відновив усі послуги в Україні та за кордоном

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Оператор звʼязку «Київстар» відновив усі послуги на території України та за кордоном.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в етері телемарафону.

Останньою відновленою послугою став міжнародний роумінг. Тепер усі послуги працюють без обмежень.

Наразі у «Київстара» залишилися ще деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу та аналітики, які допоможуть дізнатися про відтік абонентів «Київстар» до інших мобільних операторів.

Після кібератаки «Київстар» почав проваджувати нові методи кіберзахисту, співпрацюючи з СБУ та Держспецзвʼязку.

Що відбувалося з «Київстаром»?

12 грудня оператор «Київстар» зазнав масштабної хакерської атаки, через що у абонентів зник звʼязок та інтернет. Відповідальність за атаку взяло на себе російське угруповання «Солнцепек». У СБУ заявили, що воно повʼязане з російським Головним розвідувальним управлінням. СБУ почала розслідування за вісьмома статтями, серед яких диверсія і держзрада.

Гендиректор «Київстару» Олександр Комаров заявив, що хакерська атака була дуже потужною. Частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована. Частково хакери досягли мети.

13 грудня абонентам «Київстару» заблокували доступ до нацроумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі. Труднощі були і у роботі банківської системи, зокрема у роботі POS-терміналів.

У той же день президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис одного зі співробітників. За словами Олександра Комарова, ця атака «не питання технологій», а того, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно, наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працюють соціальні інженери».