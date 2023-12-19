Президент Ізраїлю заявив про готовність до нової гуманітарної паузи у війні з ХАМАС

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Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що його країна готова до нової гуманітарної паузи, щоб звільнити заручників.

Про це він заявив на зустрічі з дипломатами й послами з усього світу.

Ізраїльський президент поговорив із ними про поточну ситуацію в Газі, звільнення заручників з полону ХАМАС.

За словами Герцога, відповідальність за гуманітарну паузу лежить на керівництві угруповання ХАМАС і лідері Яхья Сінварі.

«Ізраїль не воює з палестинським народом. Ми перебуваємо у стані війни з ХАМАС — злісним і жорстоким ворогом-терористом. Ми робимо все можливе, щоб доставити гуманітарну допомогу мирним жителям Гази і закликаємо міжнародне співтовариство зробити більше, щоб вона надійшла до тих, хто її потребує», — написав президент Ізраїлю.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей вони захопили в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.

24 листопада розпочалося перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Угода передбачала звільнення бойовиками протягом чотирьох днів 50 ізраїльських жінок і дітей. В обмін на кожного ізраїльського заручника звільняли трьох засуджених за терористичні злочини палестинських вʼязнів, загалом — 150 людей.

2 грудня міністр оборони Ізраїлю заявив, що ЦАХАЛ відновлює бойові дії в секторі Гази після того, як переговорну групу в Катарі відправили додому, оскільки переговори про продовження перемирʼя зайшли «в глухий кут». 4 грудня Армія оборони Ізраїлю розширила свої наземні операції на всю територію сектора Гази.