У Київраді заявили про можливість закриття частини «червоної» гілки метро. У КМДА це заперечують

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Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про можливе закриття частини «червоної» гілки метро.

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, медіа поширили неправду інформацію.

«Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. «Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі», — зазначив він.

Заяву про можливе закриття зробили в Київраді — в ефірі телемарафону голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко заявив, що міст Метро в аварійному стані і планується його капітальний ремонт. Якщо буде підтверджено, що міст аварійно небезпечний, то вимагатимуть його закрити.