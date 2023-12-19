ХАМАС оприлюднив відео з трьома ізраїльськими заручниками

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Збройне крило терористичної організації ХАМАС 18 грудня опублікувало в Telegram хвилинне відео, на якому троє літніх ізраїльських заручників благають звільнити їх.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ізраїль ідентифікував бранців як 79-річного Хаїма Пері, 80-річного Йорама Мецгера та 84-річного Амірама Купера. Вони потрапили в полон понад 10 тижнів тому. Хаїм Бері сказав на івриті, що його утримують у суворих умовах разом з іншими людьми похилого віку. За його словами, вони мають хронічні захворювання.

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Пері був у своєму будинку в кібуці Нір Оз під час атаки ХАМАС 7 жовтня. Він намагався дати відсіч озброєним нападникам, ховаючи дружину за диваном. Зрештою він здався, щоб врятувати дружину.