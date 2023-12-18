Вечірню сукню принцеси Діани продали на аукціоні за рекордні $1,1 мільйона

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На аукціоні Julienʼs Auctions у Лос-Анджелесі (США) продали вечірню сукню принцеси Діани за $1,148 мільйона доларів, що в 11 разів перевищує її попередню оцінку.

Про це пише CNN.

Ця синьо-чорна сукня з вишитими зірками, створена мароккансько-британським модельєром Жаком Азагурі, стала найдорожчою сукнею принцеси, яку продали на аукціоні. Попередній рекорд — $604 800.

Принцеса Діана надягла сукню у 1985 році в італійському місті Флоренція та у 1986 році в канадському Ванкувері.

Також аукціонний дім Julienʼs Auctions виставив на продаж блузку принцеси Діани з коміром-рюшами й оцінив її у 80—100 тисяч доларів.