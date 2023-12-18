ЄС ухвалив 12-й пакет санкцій проти росії

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Reuters / «Бабель»

Рада Європейського Союзу ухвалила 12-й пакет санкій проти росії. Туди ввійшли економічні й індивідуальні обмеження.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

За словами головного дипломата блоку Жозепа Борреля, нові санкції ще більше послаблять російську військову машину. Новий пакет привітала й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Санкції включають заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з росії безпосередньо, а також алмазів російського походження, тих, що експортуються з рф, прямують транзитом через цю країну, і оброблених у третіх країнах російських алмазів.

Заборона поширюється на непромислові природні та синтетичні діаманти та ювелірні вироби з діамантами. Усі ці та ще деякі санції, повʼязані з дорогоцінним камінням, запроваджуватимуться поступово.

Експортери ЄС відтепер не можуть реекспортувати до росії особливо чутливі товари і технології, які росія застосовує у військових цілях, під час продажу, постачання, передачі чи експорту до третіх країн (виняток — країни-партнери).

Рада ЄС додала до санкційного списку 29 нових організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Кремля.

Список заборонених товарів теж розширили. Туди додалися літієві батареї, термостати, двигуни та серводвигуни постійного струму для дронів, верстати, частини машин та інше. Ще ЄС запровадив додаткові обмеження на імпорт товарів, які приносять значні доходи росії: чавун і шпігель, мідний дріт, алюмінієвий дріт, фольга, трубки та труби загальною вартістю €2,2 мільярда на рік. Також буде нова заборона на імпорт зрідженого пропану, але з річним перехідним періодом.

Швейцарію додали до списку країн-партнерів, які застосовують санкції щодо імпорту чавуну та сталі з росії.

Рада ЄС запроваджує правила сповіщення про продаж танкерів будь-якій третій країні. Це роблять, щоб продаж чи реекспорт вживаних танкерів не став лазівкою для ухилення від заборони на імпорт російських сирої нафти чи нафтопродуктів і порушення цінових обмежень «Великої сімки» (G7).

Санкції включають і заходи для контролю та запобігання обходу обмежень.