ВАКС обрав запобіжний захід четвертому судді Київського апеляційного суду, якого викрили на хабарі

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УНІАН

Для четвертого судді Київського апеляційного суду Вʼячеслава Дзюбіна, якого підозрюють в корупції, обрали запобіжний захід — тепер він має сплатити чотири мільйони гривень застави і носити електронний браслет.

Про це повідомили під час засідання Вищого антикорупційного суду.

Суддя Дзюбін майже три тижні перебуває в лікарні, тож запобіжний захід йому обирали по відеозвʼязку.

Прокурор зазначив, що для перебування під вартою не існує медичних перешкод. Також він пропонував обрати суму застави приблизно сім мільйонів гривень, враховуючи офіційні доходи судді за минулі роки.

Адвокат судді сказав, що Дзюбін лікується від хронічної хвороби, тому йому може знадобитися спеціалізована медична допомога, яку в слідчому ізоляторі не зможуть надати.

«Я просив би застосувати запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою. Зараз ідуть перемовини, щоб укласти договір з лікарем-нейрохірургом. Він зможе надавати меддопомогу вдома. Можемо нівелювати всі ризики, вдягнувши браслет», — сказав захисник.