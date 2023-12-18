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Carlina Teteris / Getty Images

Мобільний оператор «Київстар» відновив роботу послуги SMS, повідомила пресслужба компанії.

Станом на 18 грудня оператор:

відновив доступ до послуг SMS, зокрема в роумінгу;

повернув функції голосового звʼязку та мобільну передачу даних;

почав відновлювати доступ до M2M для бізнес-клієнтів;

«Київстар ТБ» працює і надає безкоштовний доступ до платформи навіть для неавторизованих користувачів.

У деяких населених пунктах все ще виникають локальні складнощі з доступністю до «Домашнього Інтернету». Працівники «Київстару» поступово відновлюють усі функції, бо цього вимагає безпека. Оператор почне нарахування компенсацій абонентам, коли всі стабілізаційні заходи завершать.

Що відбувається з «Київстар»

Масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався вранці 12 грудня. Звʼязок та інтернет не працювали, також були проблеми в роботі деяких терміналів і банкоматів ПриватБанку.

Увечері 13 грудня «Київстар» почав відновлювати голосовий звʼязок по всій Україні. Відновлення послуг відбувається поступово. Згодом компанія надаватиме компенсації абонентам.

За злам мобільного оператора відповідальні російські хакери з угруповання «Солнцепек». Вони висловили «подяку небайдужим співробітникам Київстару». Згодом президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис співробітника.