Конгрес зобовʼязав американський уряд оприлюднити деякі дані про НЛО

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Конгрес Сполучених Штатів ухвалив закон, що зобовʼязує американський уряд оприлюднити деякі записи, пов’язані з НЛО.

Про це пише Space.

Відповідно до нових положень у Законі про дозвіл на національну оборону на 2024 фінансовий рік, Національний архів США повинен збирати всі документи, які «стосуються невпізнаних аномальних явищ, технологій невідомого походження і нелюдського інтелекту».

У законопроєкті не уточнили, про що саме йдеться. Формулювання «Невпізнані аномальні явища», або UAP, є відносно новим терміном, що охоплює невідомі об’єкти в небі, під водою та в космосі.

Записи мають оприлюднити через 25 років з моменту створення, якщо президент не вкаже, що вони мають залишатися засекреченими. Нові записи можуть стати публічними раніше, якщо це дозволить агентство, що їх створило.

Попередня версія поправки містила набагато жорсткіші формулювання, які вимагали від Пентагону розсекретити записи, «що стосуються публічно відомих спостережень» НЛО без перевірки, але ці норми згодом вилучили із законопроєкту.