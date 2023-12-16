Теракт на Закарпатті: у лікарні помер один із поранених
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У лікарні помер один із поранених від вибуху гранат у Керецьківській сільській раді, що на Закарпатті.
Про це повідомляє «Суспільне Ужгород» із посиланням на лікарню та «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Помер чоловік віком 55 років. Він був у реанімаційному відділенні в критичному стані, переніс ампутацію нога. Також він мав важкі ушкодження органів.
- 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради пролунали три вибухи — депутат кинув гранати в залі під час засідання сесії. Цей момент потрапив на відео. Спочатку повідомлялося про 26 поранених і одного загиблого (депутат), проте потім поліція спростувала дані про загибель.
- Поліція кваліфікувала підрив як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. СБУ окремо розслідує теракт. Пораненому депутату повідомили про підозру в організації терористичного акту. Йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.
- За даними місцевих медіа, гранати кинув депутат сільської ради від партії «Слуга народу» Сергій Батрин. Причини його вчинку достеменно поки не відомі.