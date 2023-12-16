Теракт на Закарпатті: у лікарні помер один із поранених

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У лікарні помер один із поранених від вибуху гранат у Керецьківській сільській раді, що на Закарпатті.

Про це повідомляє «Суспільне Ужгород» із посиланням на лікарню та «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Помер чоловік віком 55 років. Він був у реанімаційному відділенні в критичному стані, переніс ампутацію нога. Також він мав важкі ушкодження органів.