Медіа: Австрія блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти росії, вимагаючи від України виключити Raiffeisen зі списку спонсорів війни
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Австрія блокує 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії, сподіваючись змусити Україну виключити австрійський банк Raiffeisen Bank International зі списку спонсорів війни.
Про це з посиланням на джерела повідомляє EUobserver, а також брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк.
Попри те, що канцлер Карл Негаммер «вітав» рішення Брюсселя про новий пакет санкцій, він в останню хвилину заблокував його ухвалення. Це сталося увечері 15 грудня. Проте, як кажуть джерела EUobserver, блокування може бути зняте наступного тижня. Австрійська сторона намагатиметься добитися виключення Raiffeisen з українського списку.
Якщо угоди між Віднем і Києвом не буде, то останній шанс ухвалити 12-й пакет до кінця року буде втрачено, оскільки інституції ЄС підуть на різдвяні канікули.
Подібним чином раніше тиснула на Україну Угорщина, коли ухвалювали 11-й пакет європейських санкцій. Та вимагала, щоб Україна видалила зі списку спонсорів війни угорський банк OTP, який забезпечує торгівлю Угорщини з росією. У підсумку угорці добилися свого.
- Raiffeisen Bank International після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну обіцяв вийти з ринку рф, проте відклав цей процес. Reuters писало, що такий крок підтримує низка посадовців, які намагаються зберегти давні звʼязки з Москвою.
- У березні 2023 року група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшувати активність у росії.