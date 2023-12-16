У США ексагент ФБР отримав 50 місяців увʼязнення за роботу на російського олігарха Олега Дерипаску

Новини

Суд у Нью-Йорку засудив до 50 місяців увʼязнення колишнього агента ФБР Чарльза Макгонігала (2016—2018) за роботу на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Макгонігала визнали винним у змові з олігархом. Він за винагороду мав знайти компромат на конкурента Дерипаски, олігарха Володимира Потаніна. Оскільки Дерипаска під санкціями, Макгонігал не мав права мати з ним будь-яких фінансових справ.

Макгонігал визнав себе винним і розкаявся в скоєному. Замість 5 років, на яких наполягала прокуратура, суддя засудила його до 4 років і 2 місяців. Також ексагент має сплатити $40 тисяч штрафу.

«Сьогоднішній вирок — це нагадування про те, що всякий, хто порушує санкції Сполучених Штатів — особливо той, кому ця країна довірилася — понесе тяжке покарання», — сказала суддя під час оголошення вироку.