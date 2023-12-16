ЦАХАЛ помилково вбив трьох заручників у секторі Гази

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Армія оборони Ізраїлю помилково ідентифікувала трьох ізраїльських заручників у районі Шеджайя на півночі Гази як загрозу та вбила їх.

Про це повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.

За його словами, ЦАХАЛ несе повну відповідальність за «трагічний інцидент» вранці 15 грудня «в районі, де солдати зіткнулися з багатьма терористами, включаючи терористів-смертників».

Серед убитих заручників були: Йотам Хаїм, якого ХАМАС викрав із кібуцу Кфар-Аза, Самар Фуад Талалка, викрадений з Нір-Аму, та Алон Шамріз із Кфар-Ази. Їм було від 22 до 28 років.

На запитання про те, як заручникам вдалося втекти з полону бойовиків, Даніель Хагарі відповів, що військові вважають так: їх міг покинути ХАМАС при наближенні Армії оборони Ізраїлю.

Наразі в полоні ХАМАС залишаються близько 137 людей. Під час тимчасового перемирʼя в Ізраїль вдалося повернути 110 людей з полону.