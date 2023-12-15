ЄБРР виділить €150 мільйонів для підтримки «Укренерго»

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Європейський банк реконструкції та розвитку підписав з Україною угоду про надання €150 мільйонів для підтримки «Укренерго» під час опалювального сезону.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне живлення українських споживачів», — сказав він.

Також премʼєр зазначив, що у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.