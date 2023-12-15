Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування

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Уряд Кореї в межах гуманітарної допомоги передав ДСНС України десять хорватських розмінувальних машин MV-4, вироблених компанією DOK-ING.

Про це повідомляє Посольство України в Південній Кореї.

Сьогодні техніку доставили до пункту призначення, звідки її розподілятимуть між підрозділами ДСНС, що розміновують деокуповані території України.