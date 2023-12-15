«Київстар» відновив роботу мобільного інтернету в низці областей

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«Київстар» відновив послугу мобільного інтернету в низці областей, пише пресслужба мобільного оператора. Підключення ще триває.

Через небезпеку оператор не пише точні локації, де тепер працює LTE. Зрозуміти, що мобільний інтернет знову доступний, можна, якщо поруч із написом Kyivstar світиться позначка 4G або LTE.

За минулу добу спеціалісти «Київстар»:

відновили послугу міжнародного голосового роумінгу;

усунули проблему з обривами дзвінків;

послугу «Домашнього Інтернету» відновили на 95%;

стабілізували звʼязок у Києві.

Наразі понад 95% базових станцій мобільного звʼязку на підконтрольній Україні території працюють. Спеціалісти продовжують відновлювати послуги передачі даних.

Що відбувається з «Київстар»

Масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався вранці 12 грудня. Абоненти не можуть перейти на інші оператори через національний роумінг. Звʼязок та інтернет не працюють. Є проблеми в роботі деяких терміналів і банкоматів ПриватБанку.

Увечері 13 грудня «Київстар» почав відновлювати голосовий звʼязок по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово. Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням послуг передачі даних і SMS. Згодом компанія надаватиме компенсації абонентам.

За злам мобільного оператора відповідальні російські хакери з угруповання «Солнцепек». Вони висловили «подяку небайдужим співробітникам Київстару». Згодом президент «Київстару» визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис співробітника.