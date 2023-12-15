У Фінляндії розслідуватимуть причетність російського неонациста Петровського до воєнних злочинів в Україні

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Заступник головного прокурора Фінляндії вирішив розпочати попереднє розслідування воєнних злочинів співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Яна Петровського.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Попереднє розслідування проведуть у Фінляндії, оскільки суд відмовив Україні в екстрадиції Петровського. Фінляндія може розслідувати злочини, скоєні в Україні, оскільки йдеться про так званий міжнародний злочин.

Відповідно до Кримінального кодексу, міжнародний злочин — це злочин, покарання за який ґрунтується на міжнародній угоді, яка є обовʼязковою для Фінляндії. У цьому випадку, незалежно від місця скоєння злочину, до нього застосовується фінське право.

Попереднє розслідування проведе Центральний відділ фінської кримінальної поліції.