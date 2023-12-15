ГУР: В Україні перебувають 450 тисяч окупантів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Головне управління розвідки зʼясувало, що в Україні перебувають 443 тисячі окупантів російського війська і ще 30 тисяч — Росгвардії.
Про це повідомив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі Liga.
Напередодні російський президент путін заявляв, що проти України воюють 617 тисяч окупантів.
Однак реальна кількість — це близько 450 російських військових.
У вересні у Головному управлінні розвідки повідомляли, що на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, росія зосередила понад 420 тисяч своїх військовослужбовців.
- За час повномасштабної війни росія втратила 343 890 військових. Це дані за 15 грудня.