Європейський суд зобовʼязав Польщу виплатити жінці €16 тисяч компенсації за заборону аборту

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Zorro2212 / Wikipedia

Європейський суд з прав людини постановив, що польський закон про заборону абортів з 2020 року порушив права жінки, яка була змушена виїхати за кордон, щоб перервати вагітність. У її плоду діагностували синдром Дауна.

Заборонивши жінці робити аборт, законодавство з юридичної точки зору не дорівнювало «нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню». Проте воно дійсно порушувало її право на приватне і сімейне життя, захищене статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

Польщу зобов’язали виплатити жінці €16 тисяч компенсації.

«Ми боролися за це рішення для кожної жінки, що живе в Польщі. Цей вердикт є ще одним аргументом, що польське законодавство завдає лише страждань жінкам і має змінитися», — йдеться в заяві польської жіночої правозахисної організації FEDERA.

Жінка, відома за криптонімом М.Л., завагітніла в 2020 році. На 14-му тижні вагітності у плода діагностували хворобу Дауна, і вагітній призначили аборт у варшавській лікарні на 28 січня 2021 року.

Проте лише за день до її процедури набуло чинності рішення польського конституційного суду, яке криміналізувало аборти з «євгенічних мотивів», або ж простою мовою — через аномалії плоду. Це означало, що М.Л. більше не зможе перервати вагітність у жодній польській лікарні. Жінка вирушила до Нідерландів, де 29 січня зробила аборт.

«Щоб зробити аборт, їй довелося їхати до Нідерландів, де вона витратила понад 5 500 злотих (€1 275). Хоча лише кілька днів тому вона могла отримати його безкоштовно в сусідній лікарні», — зазначили її адвокати.

У своєму рішенні суд підкреслив, що Європейська конвенція з прав людини ґрунтується на принципі верховенства права, але зазначив, що судова реформа в Польщі ставить під сумнів «законність» Конституційного суду, який заборонив у 2020 році аборти. Європейський суд визнав, що втручання у права М.Л. за статтею 8 не відповідало закону.

«Ми очікуємо, що новий польський уряд лібералізує закон про аборти. Повернення до юридичної ситуації перед рішенням Конституційного суду Польщі (тобто повернення до закону, який передбачає лише три суворі правові підстави для аборту) недостатньо — потрібна повна легалізація аборту», — наголосили у FEDERA.