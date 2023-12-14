У Румунії знайшли уламки дрона після нічної атаки росіян на портову інфраструктуру Одещини
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty
Міністерство оборони Румунії повідомило, що на території країни впав збитий російський дрон Shahed, який у ніч на 14 грудня намагався атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.
Безпілотник залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 км від українського порту Рені. Під час атаки у повітряний простір Румунії довелося піднімати винищувачі F-16 і Eurofighter. Через інцидент розпочали розслідування.
У Міністерстві оборони наголосили, що Румунія рішуче засуджує атаки росії по українській цивільній інфраструктурі.
Міністерство закордонних справ викликало російського посла, щоб висловити йому протест. «Ми засуджуємо ці безперервні російські авіаудари по українському цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, які є воєнними злочинами і мають бути негайно припинені», — йдеться в заяві МЗС країни.
- У ніч проти 14 грудня росіяни атакували Одеську область дронами Shahed. Протиповітряна оборона збила 41 із 42 дронів. Через атаку загорілася автівка і господарча споруда. Також пошкоджені 11 будинків. Постраждали 11 людей, з них три дитини.
- Румунія не вперше відчуває на собі наслідки російського вторгнення. Уламки російських дронів у Румунії на кордоні з Одеською областю знаходили у вересні 2023 року і у жовтні. Румунія викликала голову дипмісії росії та збудувала у прикордонному районі, що поряд із Рені та Ізмаїлом, укриття для цивільних.
- У вересні румунський генерал заявив, що ППО збиватиме російські дрони за необхідності, але цього ще не сталося.